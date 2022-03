Bosbranden in Texas: Zeker 1 dode, tientallen huizen verwoest en noodtoestand uitgeroepen in 11 districten

"Er is vooruitgang geboekt, maar de brandactiviteit is toegenomen door de stijgende temperaturen en de lagere luchtvochtigheid", zei Ford voorts.

"Gisteren was 25 procent van de brand onder controle. Ook worden hevige winstoten verwacht waardoor het midden en het westen van Texas verder bedreigd worden door de branden".



De gouverneur van de staat, Greg Abbott, heeft intussen in elf getroffen districten de noodtoestand uitgeroepen. Ford zei dat branden ook delen van Oklahoma en Kansas kunnen treffen, hij waarschuwde voor extreem brandgevaar in deze staten.