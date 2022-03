Carnavalsstoet in Mechelen: 1 minuut stilte voor slachtoffers Waalse carnavalsstoet

In Mechelen wordt 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het incident in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies. Daar reed vanochtend een auto in op een groep carnavalisten. Zeker 6 mensen kwamen om het leven en 10 mensen raakten zwaargewond. "We willen de slachtoffers herdenken", vertelt carnavalsprinses Joske.