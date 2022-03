Ze starten al om 3 uur 's ochtends om iedereen wakker te maken, dragen klompen en belletjes: wie zijn de Gilles? 

Over de oorsprong van de Gilles (van Binche) is nog altijd geen zekerheid. De meest hardnekkige legende is dat de Gilles afstammen van de Inca's. Nakomelingen van de Inca's zouden in kleurrijke en exotische kleding verschenen zijn op een groot volksfeest in 1549 op het kasteel van Binche. De inwoners van Binche zouden zo onder de indruk van de kostuums zijn geweest dat ze de traditie tot vandaag zijn blijven gebruiken.

Het hele verhaal bleek verzonnen door journalist Adolphe Delmée in de 19e eeuw. "Zeker is wel dat de traditie zich massaal is beginnen verspreiden vanaf eind 19e eeuw", besluit Vanderheyden.