Colonne motards herdenkt busramp Sierre in Lommel: "Ook op vraag van de ouders van de slachtoffers"

Organisator van de herdenking Ronny Reynders zette de voorbije jaren al vaker een herdenkingsmoment als vandaag op poten om steun te betuigen aan de getroffenen. En ook dit jaar trommelde hij zoveel mogelijk motards op om mee te rijden in de colonne. "De voorbije jaren waren de samenkomsten altijd een succes. Het is een mooie herdenking voor de kinderen en ouders van Lommel. Nu het 10 jaar geleden is, belden de ouders van de slachtoffers me opnieuw met de vraag om een moment te organiseren. Ik heb dan ook direct mijn best gedaan om zoveel mogelijk motards te verzamelen. We komen hen begroeten en een bloemetje leggen aan het herdenkingsmonument en dan rijden we weer terug", vertelt hij.