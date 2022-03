Ex-wielrenner en TV-figuur Eddy Planckaert steunt campagne om fietsen voor korte ritten te promoten

In Oudenaarde is vandaag een nieuwe fietscampagne gelanceerd om korte fietsritten te promoten. "Er zijn veel redenen waarom het beter is om de fiets te nemen dan een ander vervoersmiddel", zegt ex-wielrenner Eddy Planckaert die, samen met de Gentse wielrenster Jesse Vandenbulcke, het uithangbord wordt van de campagne.