Held van de dag in Geraardsbergen: Geert gaat brand bij buren te lijf met tuinslang

De felle woningbrand ontstond in de keuken van een woning op de Vesten in Geraardsbergen. Buurman Geert Bois d’Enghien: “Mijn broer zei dat er iets niet pluis was in de straat. Er was veel rook en we hoorden veel lawaai. Wij zijn dan eerst naar het terras op onze eerste verdieping gegaan en toen zagen we dat er brand was bij buren een paar huizen verder. Daarop hebben we onmiddellijk beslist onze tuinslang boven te halen en in afwachting van de hulpdiensten het vuur zo goed en zo kwaad mogelijk te lijf te gaan.”

Om in de buurt van de vlammen te geraken moesten Geert en zijn broer over een paar afsluitingen stappen, waarvan de laatste te hoog bleek. “Ik heb hierdoor met nog een tuin ertussen moeten spuiten richting het vuur. Omdat er daarbij in Geraardsbergen sowieso niet veel druk op de kraan zit, vroeg ik mij af of er wel veel effect zou zijn, maar ik heb toch doorgezet. De vlammen sloegen ondertussen al hoog op en ik vond dat ik moest doen wat ik kon. De brandweer liet mij achteraf weten dat mijn actie wel degelijk nut heeft gehad, omdat hoe vroeger vuur kan bestreden worden, hoe beter."