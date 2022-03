Vlaams minister-president Jambon: "Meer dwingende richtlijnen nodig voor leefloon Oekraïense vluchtelingen"

Maar Vlaams minister-president Jan Jambon vindt dat geen goede regeling. "Ik hoop toch dat er een beter en meer dwingender richtlijnenkader komt voor de OCMW's", zei Jambon in "De zevende dag" op Eén.

Hij is bang dat Oekraïense vluchtelingen gaan vergelijken in welke gemeenten ze meer of minder steun krijgen van het OCMW. "Je gaat verschillen zien. Eens een Oekraïense vluchteling hier geregistreerd is, is dat een gewone burger zoals u en ik, en kan hij gaan en staan waar hij wil. Dus als er dan grote verschillen zitten tussen hoe OCMW's dat aanpakken..."