KVK Tienen speelt eerste wedstrijd op nieuw veld na zware overstroming van juli 2021

Bij de hevige regenval en overstromingen in de zomer van 2021 werd niet alleen Wallonië zwaar getroffen. Ook het Hageland kreeg het toen zwaar te verduren. Daar ging het gelukkig enkel om materiële schade. Zo werd het voetbalveld van KVK Tienen helemaal vernield door water- en modderstromen.

KVK Tienen moest voor zijn wedstrijden noodgedwongen uitwijken naar Staaien in Sint-Truiden. Het terrein in Tienen is eigendom van de stad. Schepen Wim Bergé (CD&V) vindt dat het snel is gegaan: "Zo'n kunstgrasveld leg je niet op één, twee, drie aan. We investeren nu in een nieuw terrein dat beter moet bestand zijn tegen wateroverlast. Maar je kan je nooit perfect wapenen tegen de natuur. Hopelijk trekken we nog geld terug van de verzekering. Maar KVK Tienen kan weer 'thuis' spelen."