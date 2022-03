Laatste brug in Limburg ingevaren: "precisiewerk om de 1.000 ton zware brug te plaatsen"

In Tervant bij Paal, is deze ochtend de laatste van de nieuwe Limburgse bruggen over het Albertkanaal geplaatst. Zaterdagavond werd de brug vanop de werkplaats langs het Albertkanaal op het ponton gerold. Deze ochtend om 8u werd de brug dan gedraaid en in positie gebracht. Rond 11u lag de brug al op zijn plaats.

Vlaams minister Lydia Peeters was deze ochtend paraat om de werken te volgen. Voor Vlaanderen is de verhoging van al de bruggen over het Albertkanaal immers van cruciaal belang om minder vrachtwagens op de snelwegen te krijgen en meer containervervoer over het water te genereren.