Liveblog - "Humanitaire ramp" in omsingelde stad Tsjernihiv, "aanval op kunstschool" in Marioepol

In Marioepol is de situatie nijpend. "De stad is helemaal omsingeld, de kern die verdedigd wordt door de Azov-militie wordt steeds kleiner", zegt Vranckx. Hij wijst erop dat, hoewel alle ogen op Marioepol gericht zijn, dit ook in andere steden gebeurt. "Uit Tsjernihiv komen noodkreten, dat is een stad van 300.000 mensen die omsingeld is."

Is er nog ruimte voor diplomatie? "Dit is een oorlog met woorden. Poetin zei dat hij met Zelenski wil praten en dat Oekraïne met de voeten sleept. En sindsdien zegt Zelenski bijna permanent dat hij ook wil praten. Het lijkt mij dat Poetin eerst een prijs wil voor hij wil praten, en dat kan wel eens Marioepol zijn. Maar dan, gaat het dan stoppen, en gaat men praten, en zo ja, over wat?"