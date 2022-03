"De bestuurder gaf plankgas en remde niet, mensen vlogen in de lucht": getuigen carnavalsdrama doen hun verhaal

Rosina woont in de straat waar het gebeurde. Op dat moment was ze in haar slaapkamer. "Ik hoorde de auto aan hoge snelheid voorbijrijden, je hoort het wanneer een auto zo snel gaat", zegt ze. "Vijf seconden later was er de slag." Rosina is naar buiten gelopen. "Mensen waren aan het huilen. Tien minuten later waren de hulpdiensten daar."