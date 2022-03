Op een overweg in Anzegem is een auto door een trein gegrepen

Zondagmiddag sukkelde een oudere vrouw met haar auto op de overweg aan de Sterhoek in Anzegem. De wagen werd gegrepen door een trein. De bestuurster raakte gewond en kreeg op die plek de eerste zorgen. Daarna bracht een ambulance haar naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De slagbomen van de overweg zijn in ieder geval intact gebleven.

De trein kon wat verderop halt houden. Alle reizigers moesten ongeveer een uur wachten voordat ze verder konden reizen. Er reden enkele uren geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde. De NMBS zorgde voor vervangbussen.