Openingsweekend eerste Antwerpse vrouwenbar 'Cut' : "Op eerste avond al groepje mannen buitengezet"

Het koppel Kenza en Aranka wilden eerst een gaybar openen, maar kwamen terug op dat idee. "Er is nog geen gaybar voor vrouwen in Antwerpen en eerst wilden we ons daar op toeleggen. Maar waarom focussen op 1 groep? We merkten dat vrouwen in het algemeen nood hebben aan een veilige plek", vertelt Kenza.