Opnieuw nachtelijke autobrand in Antwerpen: vijf auto's beschadigd in Hoboken

In Hoboken zijn drie auto's uitgebrand. Rond drie uur vanmorgen werd de eigenaar van één van de auto's gewekt door een luide knal. Toen hij naar buiten keek, zag hij dat zijn auto in brand stond. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat ook een bestelwagen en nog een andere auto in vlammen opgingen. Ook twee andere wagens raakten beschadigd.



In de buurt deden zich de voorbije weken al verschillende autobranden voor, die vermoedelijk het werk zijn van een brandstichter. Alles wijst erop dat ook bij de brand van vannacht kwaad opzet in het spel is. Want aan één van de auto's die vannacht uitbrandden, werd vorige week, in de nacht van zondag op maandag, ook al brand gesticht. Toen doofde het vuur wellicht uit zichzelf en raakte enkel twee autobanden beschadigd.