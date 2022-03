Sneeuw op eerste lentedag, morgen en rest van de week opnieuw zonnig en warm tot 17 graden

Voor wie vanmorgen door het raam keek, was het misschien even schrikken. Op verschillende plaatsen vielen dikke sneeuwvlokken uit de lucht. "Op dit moment trekken er vanuit het westen een aantal buien over het land richting kust", zei weerman Frank Deboosere vanmorgen.

"Dat zijn winterse buien met korrelhagel of smeltende sneeuw. Het is ook fris, op de meeste plaatsen wordt het niet warmer dan 10 graden. In de loop van de dag zouden er wel een aantal opklaringen moeten komen. Maar het is duidelijk de mindere dag van een hele periode."