Uitslaande brand in Wilsele: drie gewonden naar het ziekenhuis

In Wilsele is zondagvoormiddag brand uitgebroken. “Drie personen waren op het moment van de brand in de woning. Onze ploeg kon snel aanwezig zijn, en heeft nog geholpen met de evacuatie van een bewoner. Uiteindelijk kon iedereen de woning verlaten. De brandweer kon er ook voor zorgen dat alle huisdieren gered werden. Een van de bewoners is zwaargewond, en twee andere personen zijn lichtgewond. Voorlopig is het niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is." vertelt Mathieu Caudron van de Leuvense politie.