Veel onduidelijkheid over reddingsactie theater Marioepol: "Getuigenissen van inwoners uit deze stad zijn hemeltergend"

In Marioepol, een havenstad in het zuiden van Oekraïne, zouden nog honderden mensen vastzitten in de schuilkelder van een theatergebouw, dat woensdag door een luchtaanval werd verwoest. Ook over de school, die er gisteren werd gebombardeerd, is nog weinig geweten. Er heerst zeer veel onduidelijkheid over de huidige situatie in de havenstad. "Getuigenissen van gevluchte inwoners uit Marioepol zijn hemeltergend", zegt journaliste Joanie de Rijke vanuit Oekraïne in "De zevende dag".