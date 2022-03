Voertuig rijdt in op carnavalisten in Strépy-Bracquegnies: minstens 4 doden en tientallen gewonden

De burgemeester van La Louvière Jacques Gobert reageert verslagen bij de commerciële omroep RTL: "Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. Ik kwam aan kort na de ramp. Die lichamen dan zien liggen, verspreid over de weg. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets hier kan gebeuren en toch is het gebeurd."



Het carnavalsfeest in Strépy-Bracquegnies zou vandaag beginnen en drie dagen duren. De voorzitters van de verschillende carnavalsgroepen hebben laten weten dat carnaval doorgaat, maar met een aangepast programma. In 2020 en 2021 kon het feest niet doorgaan door het coronavirus.



Dat de carnavalssfeer in Strépy niet kapot te krijgen is, ziet ook onze reporter ter plaatse Katrien Vanderschoot: "Een vreemde sfeer hier in Strépy, want er staan hier nu nog groepen muziek te maken en te trommelen in de straat waar vanmorgen vroeg het drama zich voltrok."