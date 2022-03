Voor het eerst in drie jaar weer Halfvastenfoor: "We hebben het zo hard gemist"

Dat de Gentenaars de kermis gemist hebben, bleek al meteen bij de opening zaterdagavond. Jong en oud zakte massaal af naar het Sint-Pietersplein om zich uit te leven in de 90 attracties. Alle klassiekers zijn weer van de partij: lunaparken, schietkramen, botsauto’s en rollercoasters zoals The Wild Mouse. “We hebben het enorm gemist”, zeggen Sean en zijn moeder Kathy. “Vroeger kwamen we met oma naar het lunapark, maar de voorbije jaren was het door corona niet mogelijk. Het is gezellig druk en er is veel ambiance.”

Dankzij code geel gelden er geen capaciteitsbeperkingen meer en hoef je geen mondmasker meer te dragen. De Halfvastenfoor is er nog tot en met 10 april.