Vrijwilligers vissen, samen met acteur Marijn Devalck, meer dan 150 kg afval uit Gentse waterlopen

De vrijwilligers haalden ook heel wat opvallende spullen uit het water. "We vonden onder meer 2 gymballen, een fietswiel en een plastiek nadarhekken", zegt Stallaerts. "Vooral in de buurt van het Gravensteen moesten we geen moeite doen om afval bij elkaar te verzamelen."



Een opvallende aanwezige tijdens de opruimactie was acteur Marijn Devalck, bekend als Balthazar Boma uit F.C. De Kampioenen. "Marijn steunt onze opruimactie, en wilde zelfs peter zijn van het initiatief", zegt Stallaerts. "In de toekomst plannen we nog gelijkaardige opkuisacties samen."