18-jarige leerling van school in Malmö brengt twee werknemers om het leven

Bij een aanslag in een school in Malmö in Zweden zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Het gaat om twee vrouwen van in de vijftig die in de school werkten. Er zijn ook verschillende gewonden gevallen.

De politie meldt dat de dader gewapend was met een bijl, een mes en een hamer. De 18-jarige dader was een leerling van de school. Hij is gearresteerd en hij zou alleen gehandeld hebben.