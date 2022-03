2.500 vrijwilligers ruimen 4,5 ton afval op aan de kust

“Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op de stranden te krijgen”, zegt Sven Fransen, bezieler van de Eneco Clean Beach Cup en surfer. “Om samen aandacht te vragen voor de plastic-soep problematiek. Het afval opruimen is ook belangrijk, maar het is vooral het engagement. De deelname van zoveel mogelijk mensen is voor ons belangrijk. Want zo kunnen we aantonen dat er draagvlak is voor het probleem. We hebben tijdens corona 2 halve edities georganiseerd met maatregelen. Dus we zijn blij dat we nu terug volle gas kunnen geven.”

“We waren van plan om een wandeling te doen en we willen tegelijkertijd ook de omgeving opruimen", zegt Katleen Vanacker, een van de opruimers. “Het is de eerste keer en we willen zeker de zak voor de helft vullen. We zien dat de anderen al hun best hebben gedaan, dus wij gaan dat ook doen.”