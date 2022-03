23-jarige man vrijgesproken van verkrachting van jonge vrouw in Gent, hij wil nu een klacht indienen

De feiten dateren van mei vorig jaar aan de Gentse Bijloke. De jonge vrouw verklaarde dat ze gedwongen werd tot seks terwijl ze heel dronken was. De jongeman zei dat de vrouw eerst seks had met twee van zijn vrienden en daarna met hem. Alles zou met onderlinge toestemming gebeurd zijn. Tijdens het onderzoek bleef de man in voorhechtenis, wat wil zeggen dat hij in totaal 5 maanden in de gevangenis moest verblijven.