55-plussers nemen Radio GRK over

De adviesraad 55+ behandelt zaken die medioren en senioren aanbelangen en geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Tijdens de radiodag willen ze verschillende thema's behandelen waar hun leeftijdsgenoten mee bezig zijn. Zo gaat het over de kleinkinderen of over de vrije tijd. De oudere Genkenaren worden ook aangespoord om naar de stadsradio te luisteren, en ook om actief deel te nemen aan de activiteiten.