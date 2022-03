Aalsterse Gilles aangedaan door carnavalsdrama Strépy: “Hebben wel andere gebruiken, maar voelen ons toch verbonden”

Een ander groot verschil met Wallonië is dat er in Aalst wel vrouwen toegelaten zijn als Gilles. “Sinds het begin van de Ware Gilles in Aalst, in de jaren 1930, mochten er al vrouwen deelnemen”, verduidelijkt Marieke Leyssens. “Daar zijn we de enigen in. Meer zelfs, het merendeel van de Aalsterse Gilles is tegenwoordig vrouw.”