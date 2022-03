Aantal alleenstaande ouders in Aalst piekt: verhuurkantoor vraagt eigenaars om sociaal te verhuren

Alleenstaande ouders staan vaak niet sterk als kandidaat-huurder. Dikwijls hebben ze maar een beperkt inkomen en tegelijk nood aan veel ruimte voor de kinderen. “Heel wat eigenaars zijn nog wantrouwig”, zegt Jonas De Vlieger van het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. “Daarom zetten we deze actie op poten. Nochtans genieten sociale verhuurders heel wat voordelen: ze krijgen een huurovereenkomst van minstens 9 jaar, gegarandeerde huurbetaling, geen leegstand, coördinatie van het onderhoud en een kosteloze administratie.” Daarnaast zijn er ook nog fiscale voordelen, renovatie- en energiepremies en een btw-tarief van 12% bij nieuwbouw en 6% bij afbraak en heropbouw. De maandelijkse huurprijs ligt doorgaans wel onder de marktprijs. De eigenaar krijgt ook geen inspraak over wie er in zijn eigendom komt wonen.

Meer info op thuisgezocht.be