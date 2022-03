Daar is de lente, daar zijn de eieren van de slechtvalken in de toren van de abdij van Grimbergen

Al tien jaar op rij broeden slechtvalken in een broedkast aan de toren van de basiliek van de abdij van Grimbergen. Toen de broeders in 2012 slechtvalken hadden opgemerkt hebben ze een broedkast geplaatst. Met succes want elk jaar nesten er koppels slechtvalken en broedt het vrouwtje eieren uit. In de broedkast hangt een webcam en zo volgen de Norbertijnen en vrijwilligers het nest op. Prior Johan Goossens verwacht de jongen tegen de week na Pasen: "De week na Pasen is het hier lentemarkt dan zullen we een stand zetten met een scherm waar mensen rechtstreeks in het nest kunnen kijken.'