Alain uit Roeselare viert Wereldpoppendag: "Angst voor poppen? Heel normaal!"

Het is vandaag Werelpoppendag. Volgens Alain Verhelst van DRAAD-Poppentheater vzw uit Roeselare is het meer dan terecht dat er een dag aan gewijd wordt: "Het is een kunstvorm die nu wat in de vergetelheid is gekomen. Nochtans is het echt prachtig om te zien."

Alain heeft zelf ontelbaar veel poppen in huis. "Ik kan ze zelfs niet tellen", zegt Alain. "Het zijn er enorm veel. Ze zitten in mijn kasten verscholen, in mijn slaapkamer, in mijn living en zelfs in mijn garage. Kortom, ik heb er heel wat. Wie die poppen allemaal afstoft, is soms wel een discussie waard", lacht Alain.