Amaury Cordeel uit Temse is amper 19 en nu al Formule 2-piloot: “Met discipline en hard werken stoot ik door naar Formule 1”

Amaury Cordeel reed afgelopen weekend een Formule 2-race in Bahrein. Hij was daarmee de eerste Belg sinds 2015. De liefde voor het racen zit er al van jongs af aan in, vertelt hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Mijn eerste woordje was ‘auto’. Ik ben begonnen met indoor karting. Vanaf mijn 15de ben ik overgeschakeld naar Formule 4, zo naar Formule 3 en nu Formule 2.”