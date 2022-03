Primeur: begrafenisondernemer uit Maasmechelen bouwt Tesla om tot rouwwagen

Zo'n Tesla heeft natuurlijk een prijskaartje. "Dat brengt de nodige kosten met zich mee, maar het is ook een visitekaartje", gaat Stulens verder. "Meer en meer sectoren schakelen over op elektrische wagens. Ik vind het belangrijk om ook in de uitvaartsector innoverend te zijn. En in zo'n rouwstoet is het mooi dat alles nu geruisloos is, en dat we niet met een ronkende motor voor de familie moeten uitrijden."