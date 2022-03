BEKIJK - Acrobaat-vredesactivist beklimt kunstwerk op Flageyplein

Op het Flageyplein in Brussel heeft een vredesactivist maandagavond een 15 meter hoog kunstwerk beklommen. Na enkele acrobatieën is de man uit eigen beweging weer afgedaald. De man is een professionele acrobaat die uitgerust was met klimmateriaal. "De man heeft wat op de trompet gespeeld en wat acrobatieën uitgehaald en is vervolgens uit eigen beweging naar beneden gekomen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Naar eigen zeggen ging het om een actie voor de vrede."