BEKIJK - Bewakingsbeelden tonen hoe auto razendsnel richting stoet Strépy rijdt

De Waalse persgroep Sudinfo heeft beelden verspreid van een bewakingscamera die in de straat van het dramatische ongeluk gisteren in Strépy-Bracquegnies opgesteld staat. Het is even voor 5 uur 's ochtends wanneer de eerste "Gilles", zoals de carnavalisten daar genoemd worden, samenkomen. De groep gaat volgens de traditie van deur tot deur de leden ophalen. Ze zijn met een 100-tal wanneer de auto in een flits achter hen opduikt. De plaats van de impact komt niet in beeld.