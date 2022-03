BEKIJK - SyntraPXL Pelt opent crèche op opleidingscampus: "Willen alleenstaande ouders extra ondersteunen"

Op een opleidingscampus in Pelt is een nieuwe kinderopvang en crèche geopend die specifiek op kansengroepen toegespitst is. De lessen en de crèche bevinden zich in hetzelfde gebouw. Alleenstaande ouders kunnen zo vlotter hun ouderschap met een opleiding combineren. Bozena volgt een voltijdse dagopleiding kapster van één jaar. "Kapster worden is mijn droom. Maar als moeder moet je je eerst veilig voelen voor je iets met je leven doet."