BEKIJK - Oekraïens meisje dat "Let it go" zong in bunker, brengt pakkende versie van Oekraïense volkslied voor vol stadion in Polen

Eind vorige maand zong het Oekraïense meisje Amelia in een bunker in Kiev het Disneyliedje "Let it go" van de film “Frozen”. De beelden van haar optreden gingen de wereld rond. Ondertussen is Amelia naar Polen gevlucht. En daar heeft het meisje tijdens een benefietavond in een bomvolle Atlas Arena in Lodz een pakkende versie van het Oekraïense nationale volkslied gezongen. Bekijk de beelden hierboven.