België voert niet veel aardgas in uit Rusland, maar is toch afhankelijk van dat land... en omgekeerd

Egypte en Libië zijn ook potentiële vervangers vlakbij de Europese deur, maar in het eerste geval ontbreken LNG-infrastructuur en heeft Caïro al veel contracten over uitvoer naar China. Libië is erg instabiel en wankelt op de grens van een burgeroorlog(en). Het Afrikaanse land Nigeria is een alternatief, maar de geplande pijpleiding doorheen Niger en Algerije is dan weer problematisch door de vele conflicten en terreur in de Sahel. Er blijft dan nog een grote potentiële leverancier over: de Verenigde Staten dat én de capaciteit heeft om LNG-gas naar Europa te verschepen (of door anderen te doen leveren) én de wil heeft om de EU los te koppelen van Russische afhankelijkheid.