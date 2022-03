In nieuwe grafheuvel in Dessel: zo zal ons radioactief afval in de toekomst geborgen worden

Tabloo, zo heet het nieuwe bezoekerscentrum dat vandaag in Dessel is opengegaan. Het is een initiatief van NIRAS, de instelling die instaat voor het beheer van het radioactieve afval in ons land. Over enkele jaren wordt in Dessel een nieuwe bergingsinstallatie in gebruik genomen waar een deel van het radioactieve afval een definitief onderkomen krijgt. In het bezoekerscentrum kunnen omwonenden - en al wie geïnteresseerd is - via een interactieve tentoonstelling alvast vernemen hoe de berging van het afval zal verlopen.