Bokje achtergelaten door jongeren na Chrysostomos-feestweek

“We hebben dan van de politie de opdracht gekregen om het bokje daar te gaan ophalen. Het was een schrijnende toestand. Het bokje was in een tuin gezet en rondom stonden omgelegde tafels en stoelen en dranghekken. Dat is absoluut geen veilige situatie om een dier in achter te laten. Er was ook geen schuilhok en het dier had geen eten of drinken. Bovendien is een geit een kuddedier, en het bokje zat daar moederziel alleen”, zegt Ellen.