Bredere fietspaden in Houthalen-Helchteren moeten voor meer veiligheid zorgen 

De minister onderstreept ook dat de verbreding van de fietspaden in feite een voorafname is op de grotere werken, namelijk voor de volledige herinrichting van de Noord-zuidverbinding, onder meer met tunnels. Eerder zijn ook al de werkzaamheden gestart voor de bouw van een fietsbrug over de Grote Baan, ter hoogte van de Kmo-zone in Helchteren. Die zal tegen maart volgend jaar klaar zijn.