Beeld van broedertragedie "Brothers in Arms" na 15 jaar te zien op gedenkplaats in Zonnebeke

Sinds Johan Vandewalle in 2006 de restanten van 5 Australische soldaten in Zonnebeke vond, heeft hun verhaal hem niet meer losgelaten. Vooral het pakkende verhaal van 2 onafscheidelijke broers maakte indruk. Hij besloot hen te eren met een monument tegenover zijn café De Dreve, waarvoor hij met zijn vzw al jaren aan een stuk geld inzamelt in het binnen- en buitenland. Eindelijk is de gedenkplaats nu compleet: een meterslange sokkel in Belgisch blauwsteen, waarin een stuk tekst uit Brothers In Arms, het bekende nummer van Dire Straits, is gebeiteld. Daarop staat vanaf nu een bronzen beeld van ongeveer 700 kilo van de 2 broers dat vanuit Melbourne naar Zonnebeke werd overgebracht. De gedenkplaats is sinds vandaag te bezichtigen.