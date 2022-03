Conner "Konijn" Rousseau over deelname "The Masked Singer": "Zou nu niet meer meedoen, maar ik ga me niet excuseren"

Dat Rousseau 7 uitzendingen lang meedraaide in de gemaskerde zangwedstrijd op VTM, was één van de grote verrassingen van het programma. De Vooruit-voorzitter heeft een pak reacties gekregen op zijn deelname, zowel positieve als negatieve.

"Het was een heftig weekend, want ik heb het eindelijk mogen vertellen aan mensen. Het was plezant, maar het is maar wat het is: een leuke show", vertelt hij bij MNM.

Dat zijn deelname de wenkbrauwen doet fronsen, begrijpt Rousseau maar deels. "Ik laat die meningen voor wat ze zijn, ik reageer daar niet op. Sommige mensen doen heel denigrerend over dat programma. En dat is eigenlijk denigrerend naar alle mensen die kijken, de hele ploeg die "The Masked Singer" maakt, en alle andere deelnemers. Ieder zijn ding: als je het niet leuk vindt, kijk dan niet", vindt Rousseau.