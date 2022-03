Daar is Joe Biden weer! Waarom de Amerikaanse president opnieuw persoonlijk naar Brussel komt

Voor president Biden is die beeldvorming van belang. De voorbije weken heeft het Witte Huis veel energie gestopt in nauw overleg met Europese leiders, en met succes. De reactie van het Westen was (tot nu toe) verrassend krachtig en eendrachtig - zowel vanwege de NAVO (militair, met de versterking van de oostelijke flank) als vanwege de EU en de G7 (voor wat betreft sancties). Het Westen heeft een vuist gemaakt tegen de Russische president Vladimir Poetin; de VS heeft daarin een leidende rol gespeeld. Bovendien valt op hoe Biden de Europese Unie als organisatie permanent betrekt bij dat overleg. Zelden of nooit heeft Washington de EU zo frequent en zo nauw in the loop gehouden.

Los van de inhoud die zal worden besproken, is dát voor president Biden een doel op zich van zijn bezoek aan Brussel: de eenheid van het westerse kamp, onder Amerikaanse leiding, ondubbelzinnig in de verf zetten. Het moet een signaal zijn aan Poetin, Rusland en Wit-Rusland - en tegelijk aan andere landen in de wereld die de internationale rechtsorde met de voeten zouden willen treden.

De beelden van de samenkomst worden hoe dan ook historisch omdat het moment zélf historisch is: "Dáár, toen in Brussel, daar heeft de westerse wereld zich schrap gezet tegen autoritaire agressie". Of Joe Biden en zijn Democratische partij electoraal garen zullen spinnen bij dat moment, is in de huidige politieke context van de VS helemaal niet zeker. Maar áls dat zo is, dan is dat voor Biden mooi meegenomen.

BEKIJK: President Biden die met zijn bezoek ook opnieuw de banden wil aanhalen met Europa na zijn voorganger, president Trump.