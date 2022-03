De Panne gaat opnieuw op zoek naar vakantiedokters

De zoektocht naar vakantiedokters in De Panne tijdens de zomer krijgt dit jaar een vervolg. De Summerdocs versterken de huisdokters in de kustgemeente en krijgen een goed uitgerust kabinet ter beschikking. In ruil mogen ze met het hele gezin gratis verblijven in een vakantiewoning. De editie vorig jaar was een groot succes. Want een van die vakantiedokters gaat op 1 april definitief aan de slag als huisarts in De Panne.