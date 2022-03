Na het boek, de adembenemend mooie film: op zoek in Tibet naar de mythische sneeuwpanter

De Franse schrijver Sylvain Tesson schreef er een filosofisch boek over en nu zijn we ooggetuige van zijn zoektocht in de documentaire "The velvet queen". Op adembenemende (foto-) jacht naar dat bijna onvindbare, bedreigde dier, de sneeuwpanter. Kijken en bekeken worden in Tibet, met Nick Cave als soundtrack. Vanavond op Docville in Leuven, zaterdag in Bozar in Brussel en volgende week in andere filmzalen.