De VS bestempelt het geweld tegen de Rohingya als genocide: "De aanvallen zijn wijdverspreid en systematisch"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft de wreedheden van het Myanmarese leger, zoals massamoorden en verkrachtingen, tegenover de Rohingya-bevolking als genocide bestempeld. Hij deed dit in een speech in het Amerikaanse Holocaust Herdenkingsmuseum. In het museum is momenteel een expositie gaande over de situatie waarin de moslimminderheid zich nu in bevindt.