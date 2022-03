Dierenopvangcentrum Merelbeke vangt half jaar lang geen tamme dieren meer op: “Onze kooien zitten nu al vol”

Het VOC in Merelbeke wordt druk bevraagd. “We zijn het enige opvangcentrum in het centrum van de provincie, vlakbij Gent. De andere bevinden zich in Geraardsbergen en Kieldrecht. Daarom komen veel dieren hier terecht. We vragen al jaren om uit te breiden, maar dat stoot telkens op een njet van de gemeente of de buurt. We hebben vooral nood aan een quarantainegebouw, om uitbraken van bijvoorbeeld vogelgriep in te dijken. Het kan zijn dat bepaalde mutaties overslaan op de mens. Dat hebben we gezien met corona”