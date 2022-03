Na uitverkocht concert in de Roma komt IJslandse songfestivalhype Daði Freyr ook naar Dranouter

Daði Freyr zou in 2020 met zijn gelegenheidsband Gagnamagnið deelnemen aan het Songfestival in Rotterdam met het nummer "Think about things". Het catchy popnummer met het bijhorende grappige dansje ging al voor het festival viraal en IJsland werd getipt als winnaar. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. Het Songfestival werd vervangen door een alternatieve show, zonder winnaar.