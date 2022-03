Flashmob van leerlingen in Roeselare voor Internationale Dag Tegen Racisme

Vandaag hielden een 100-tal jongeren een flashmob op het Stationsplein tegen discriminatie en racisme. “Omdat we een vuist willen maken tegen racisme en discriminatie”, zegt Michèle Hostekint (Vooruit), schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen. "Het is belangrijk om kinderen en jongeren in het thema te betrekken en wat is er meer verbindend dan dansen?"