Gistel zoekt vrijwilligers om te figureren in de Sint-Godelieveprocessie deze zomer: "Vooral kinderen tussen 10 en 25 jaar"

Ze zijn vooral op zoek naar kinderen en jongeren tussen 10 en 25 jaar. "Die leeftijdsgroep kunnen we niet goed bereiken", legt Toon uit. "Als we het over de simpele figuranten hebben, dan is het eigenlijk gewoon figureren in de processie en meelopen met de rest. Maar we hebben ook een paar figuranten nodig, die bereid zijn om iets meer op te nemen: een sprekende rol bijvoorbeeld of iets zingen of declameren. Maar ook eventueel om een act uit te voeren of om te dansen. Die vrijwilligers moeten dan natuurlijk wel enkele keren voor de stoet samenkomen om te repeteren."

Wie zin heeft om mee te lopen, kan zich aanmelden als vrijwilliger op de website van de processie.