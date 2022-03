Hamme bekijkt of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens carnaval

Het carnaval in Hamme kan doorgaan na twee jaar corona, maar nu zet het drama in Strépy een domper op de feestvreugde. In het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière, is zondagochtend erg vroeg een auto ingereden op een groep Gilles die zich klaarmaakte voor het carnaval. Er vielen 6 doden en 10 zwaargewonden. De burgemeester van Hamme Herman Vijt (CD&V) zal bekijken of er maatregelen nodig zijn om een eventueel voorval als in Wallonië te vermijden.

Hij zal deze week overleggen met veiligheidsverantwoordelijken. "We gaan een analyse krijgen van wat er in Strépy juist gebeurd is. Dan gaan we bekijken of er hier iets nodig is en we maatregelen moeten nemen."