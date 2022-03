Hasselt zet vacatures letterlijk in de vitrine

Iedereen kent ondertussen het probleem. De werkgevers en bedrijven zitten vaak met tientallen en zelfs meer vacatures. Voor sommige jobs vinden ze heel moeilijk geschikt of geïnteresseerd personeel. En daarvoor worden nu dus de Hasseltse uitstalramen ingeschakeld. "Er is veel tewerkstelling in Hasselt, maar er zijn ook nog heel veel vacatures in Hasselt, onder andere voor winkelmedewerker, callcenter medewerker, verpleegkundige, leerkracht secundair onderwijs, horecamedewerker of werfleider," aldus Wim Adriaens van de VDAB. "En dus proberen wij de mensen hier te inspireren door de jobs in de kijker te zetten in de winkelruimtes. We focussen op 7 verschillende soorten vacatures en die worden in evenveel winkelruimtes in de kijker gezet."